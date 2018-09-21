Россия и Беларусь разрешат все спорные вопросы до конца 2018 года
Во время встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко, президент Беларуси заявил о намерении разрешить все накопившиеся противоречия с Россией до конца нынешнего года.
Александр Лукашенко подчеркнул, что для многих из накопившихся проблем удалось найти весьма «интересные решения».
По его словам, есть и те, которые обозначены тяжелыми с точки зрения финансов, но, по словам Александра Лукашенко, они все равно будут решены, передает «Народные новости».
Следующая новость «Серый кардинал» Кремля отмечает сегодня День рождения
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии