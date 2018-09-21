Россия и Беларусь разрешат все спорные вопросы до конца 2018 года

Во время встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко, президент Беларуси заявил о намерении разрешить все накопившиеся противоречия с Россией до конца нынешнего года.

Александр Лукашенко подчеркнул, что для многих из накопившихся проблем удалось найти весьма «интересные решения».

По его словам, есть и те, которые обозначены тяжелыми с точки зрения финансов, но, по словам Александра Лукашенко, они все равно будут решены, передает «Народные новости».