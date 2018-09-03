Россия и Беларусь ищут баланс поставок нефти в республику

Директор Фонда энергетического развития России Сергей Пикин заявил, что вопрос поставок российских нефтепродуктов в Белоруссию решаем, главное - найти баланс интересов.

Поставки российских нефтепродуктов на следующий год сейчас активно обсуждаются обеими сторонами.

Сергей Пикин отметил, что переработка нефти приносит Беларуси дополнительные дивиденды, порядка двух миллиардов долларов в год.

Беларусь покупает в России нефть, перерабатывает ее в нефтепродукты, которые затем продаются на рынках близлежащих государств.

Эта схема связана с тем, что еще в советские времена в республике было создано нефтеперерабатывающее производство в расчете на экспорт топлива в Европу.

Пошлины от экспорта нефтепродуктов, «сделанных» из российской нефти, Минск оставляет в своем бюджете. С прошлого года Белоруссия получила право на реэкспорт 6 млн тонн нефти, причем пошлины также зачисляются в бюджет страны, сообщает «Экономика сегодня».

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