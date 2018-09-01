Россия и Азербайджан создадут транспортный коридор «Север-Юг»

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым объявил о создании транспортного коридора «Север-Юг».

По словам главы государства, транспортная артерия соединит западноевропейские рынки с азиатскими производителями и ускорит грузоперевозки из Южной Азии и Ближнего Востока через Иран в Европу. Протяженность пути «Север-Юг» составит свыше семи тысяч километров, сообщает «Интерфакс».

Проект предполагает создание железнодорожного, паромного и автомобильного сообщения. «При этом существенная часть коридора «Север-Юг» пройдет по территориям России и Азербайджана», - заявил Путин.

Президент Азербайджана прибыл в Россию с официальным визитом 1 сентября. Встреча двух лидеров прошла в резиденции Бочаров ручей в Сочи.