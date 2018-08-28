Россия активно расширяет свое влияние на африканском континенте
Российский политолог Юрий Самонкин заявил, что Франция и другие европейские страны, желающие развивать сотрудничество с африканскими государствами, могут остаться не у дел.
По его мнению, Африка на данный момент делает свой выбор в пользу России.
В частности, президент Франции Эммануэль Макрон ратует за реформирование «Большой семерки» и укрепление диалога между клубом промышленно развитых государств со странами Африки.
Юрий Самонкин уверен, что Запад хотел бы применить в Африке ту же стратегию, что имела место и при так называемой дележке Арктики.
Он напомнил, что и в прошлые века Африка притягивала интерес ведущих мировых держав, которые высасывали из Африки дотационные ресурсы, не развивая инфраструктуру в регионе.
По мнению специалиста, все надежды и чаяния Макрона на развитие отношений с Африкой могут остаться мечтами, так как Черный континент уже дал ясно понять Западу, что намерен сотрудничать с Россией и остальными странами БРИКС, передает «Экономика сегодня».
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