Россия активно расширяет свое влияние на африканском континенте

Российский политолог Юрий Самонкин заявил, что Франция и другие европейские страны, желающие развивать сотрудничество с африканскими государствами, могут остаться не у дел.

По его мнению, Африка на данный момент делает свой выбор в пользу России.

В частности, президент Франции Эммануэль Макрон ратует за реформирование «Большой семерки» и укрепление диалога между клубом промышленно развитых государств со странами Африки.

Юрий Самонкин уверен, что Запад хотел бы применить в Африке ту же стратегию, что имела место и при так называемой дележке Арктики.

Он напомнил, что и в прошлые века Африка притягивала интерес ведущих мировых держав, которые высасывали из Африки дотационные ресурсы, не развивая инфраструктуру в регионе.

По мнению специалиста, все надежды и чаяния Макрона на развитие отношений с Африкой могут остаться мечтами, так как Черный континент уже дал ясно понять Западу, что намерен сотрудничать с Россией и остальными странами БРИКС, передает «Экономика сегодня».