Россия активно расширяет свое влияние на африканском континенте

Российский политолог Юрий Самонкин заявил, что Франция и другие европейские страны, желающие развивать сотрудничество с африканскими государствами, могут остаться не у дел.

По его мнению, Африка на данный момент делает свой выбор в пользу России.

В частности, президент Франции Эммануэль Макрон ратует за реформирование «Большой семерки» и укрепление диалога между клубом промышленно развитых государств со странами Африки.

Юрий Самонкин уверен, что Запад хотел бы применить в Африке ту же стратегию, что имела место и при так называемой дележке Арктики.

Он напомнил, что и в прошлые века Африка притягивала интерес ведущих мировых держав, которые высасывали из Африки дотационные ресурсы, не развивая инфраструктуру в регионе.

По мнению специалиста, все надежды и чаяния Макрона на развитие отношений с Африкой могут остаться мечтами, так как Черный континент уже дал ясно понять Западу, что намерен сотрудничать с Россией и остальными странами БРИКС, передает «Экономика сегодня».

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Эдуард Лимонов публично назвал Ксению Собчак губастой дурой

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО