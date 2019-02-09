Россия в 2031 году начинает серию полетов на Луну
Первая российская пилотируемая экспедиция должна отправиться на Луну в 2031 году.
Далее полеты планируется сделать ежегодными.
Отмечается, что экипаж первой экспедиции должен будет отработать некие операции деятельности космонавтов на Луне.
В 2032 году планируется доставить на спутник Земли луномобиль (тяжелый луноход с возможностью передвижения космонавтов), а также вторую экспедицию, которая займется апробированием средств передвижения по поверхности.
Экспедиция 2033 года должна будет совершить поездки на луномобиле на дальние расстояния и протестировать робототехнические комплексы.
На 2034 год намечено начало, а на 2035 год — продолжение строительства лунной базы, передает РИА «Новости».
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