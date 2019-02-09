Россия в 2031 году начинает серию полетов на Луну

Первая российская пилотируемая экспедиция должна отправиться на Луну в 2031 году.

Далее полеты планируется сделать ежегодными.

Отмечается, что экипаж первой экспедиции должен будет отработать некие операции деятельности космонавтов на Луне.

В 2032 году планируется доставить на спутник Земли луномобиль (тяжелый луноход с возможностью передвижения космонавтов), а также вторую экспедицию, которая займется апробированием средств передвижения по поверхности.

Экспедиция 2033 года должна будет совершить поездки на луномобиле на дальние расстояния и протестировать робототехнические комплексы.

На 2034 год намечено начало, а на 2035 год — продолжение строительства лунной базы, передает РИА «Новости».