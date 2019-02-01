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В РФ заново взялись за дело 1959 года о смерти группы Дятлова

В РФ заново взялись за дело 1959 года о смерти группы Дятлова

Генпрокуратура проведет новое расследование по делу о гибели туристической группы Игоря Дятлова на Урале в 1959 году. Прокуроры хотят установить одну из 75 существующих версий смерти туристов.

Официальный представитель ведомства Александр Куренной указал, что наиболее вероятные причины гибели – лавина, снежная доска и ураган. Криминальную версию исключили полностью, так как доказательств, которые бы говорили в пользу этого, выявлено не было.

В марте сотрудники свердловской прокуратуры вылетят на перевал Дятлова, чтобы установить причину смерти туристов, пишет Meduza.

Напомним, группа из девяти человек погибла 2 февраля 1959 года. Туристы совершали лыжный поход по Уралу. Шестеро скончались от охлаждения, у троих нашли многочисленные переломы.

Советские прокуроры причиной гибели назвали «стихийную силу, преодолеть которую люди были не в состоянии». За 60 лет выдвигались разные версии смерти туристов – от ядерных испытаний до убийства инопланетянами.

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Места: Россия
События: происшествия
Организации: Генпрокуратура
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