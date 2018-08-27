В России зафиксирована вспышка ненависти к цыганам и азиатам
В России выросла доля граждан, которые выступают за ограничение проживания в стране представителей отдельных национальностей.
В частности, выросло число тех, кто хотел бы ограничить проживание в стране цыган (с 17 до 32%), китайцев (с 15 до 31%), вьетнамцев (с 12 до 26%).
Почти в два раза (с 10 до 19%) выросла доля граждан, которые одобряют идею «Россия для русских».
Доля тех, кто считает, что руководство страны должно ограничить приток мигрантов, выросло с 58 до 67%.
Специалисты «Левада-центр» предполагают, что недовольные пенсионной реформой россияне переключили коллективное раздражение на проблемы, связанные с ксенофобией, отмечает «URA» со ссылкой на «Ведомости».
Следующая новость Александр Лукашенко не собирается «наклонять Россию» из-за санкций
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии