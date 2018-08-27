В России зафиксирована вспышка ненависти к цыганам и азиатам

В России выросла доля граждан, которые выступают за ограничение проживания в стране представителей отдельных национальностей.

В частности, выросло число тех, кто хотел бы ограничить проживание в стране цыган (с 17 до 32%), китайцев (с 15 до 31%), вьетнамцев (с 12 до 26%).

Почти в два раза (с 10 до 19%) выросла доля граждан, которые одобряют идею «Россия для русских».

Доля тех, кто считает, что руководство страны должно ограничить приток мигрантов, выросло с 58 до 67%.

Специалисты «Левада-центр» предполагают, что недовольные пенсионной реформой россияне переключили коллективное раздражение на проблемы, связанные с ксенофобией, отмечает «URA» со ссылкой на «Ведомости».