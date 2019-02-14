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В России задумались о штрафах за талию более 90 сантиметров

В России задумались о штрафах за талию более 90 сантиметров

Роспотребнадзор рассмотрит японский опыт по борьбе с ожирением, где действует запрет на объем талии более 90 сантиметров. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова.

Она указала, что Япония лидирует по показателям продолжительности жизни. Там «понимают связь питания с состоянием здоровья и продолжительностью жизни и реагируют на это», сказала Попова.

Граждане от 40 до 75 лет регулярно проходят процедуру замера талии. Для мужчин допустимый порог талии составляет 90 сантиметров, для женщин – 80. В случае несоответствия нормам японцев направляют на консультации для подбора метода снижения веса.

Попова рассказала агентству «РИА Новости», что в стране работает программа «Спасение нации», которая направлена на создание оптимальной системы питания граждан с использованием витаминов и морепродуктов. Глава Роспотребнадзора заявила, что ведомство рассмотрит возможность применения подобных новшеств в России.

«Насколько он приемлем для России, для российских граждан, это вопрос, который мы будем обсуждать в течение первого года работы по нацпроектам этого года», — сказала Попова.

В ноябре 2018 года Госдума предложила законодательно запретить продажу сладостей в школах. Проблемы с ожирением имеют порядка 2 млн россиян.

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Места: Россия
События: общество
Организации: Роспотребнадзор
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