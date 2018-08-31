В России с 1 января проиндексируют страховые пенсии

Дмитрий Медведев заявил, что с 1 января произойдет индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам.

Эта же процедура коснется и зарплаты бюджетников.

Также Дмитрий Медведев сообщил, что при составлении годового бюджета нужно учитывать предстоящую пенсионную реформу, а также те меры, которые были озвучены в телевизионном сообщении Владимир Путина, сообщает «Федерал Пресс» со ссылкой на РИА Новости.