В России взялись за проверки яблочного сока в торговых сетях
В России готовится масштабная проверка на качество яблочного сока России, Армении, Беларуси, Сербии и Франции, продающихся в торговых сетях.
Роскачество планирует проверить 32 марки яблочного сока.
Но первых порах покупателям даны некоторые рекомендации при выборе яблочного сока.
В частности, они посоветовали внимательно читать упаковку. В первую очередь на ней должно быть написано сок, а не «нектар» или «сокосодержащий напиток».
Если это сок, то следует найти слова «восстановленный» или «прямого отжима». Наиболее полезен сок прямого отжима – яблоки выжимают на предприятии после сбора фруктов, а потом подвергают пастеризации. Это позволяет сохранить максимум полезных веществ.
На восстановленный сок также могут указывать слова «изготовленный из концентрированного сока», «из концентрированного сока и пюре», передает «Федерал Пресс».
Оцените Instagram «Русской Планеты»! Будем рады Вашим комментариям. Призы — еженедельно!
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии