В России выросло число желающих избавиться от Курил

В России увеличилось число сторонников передачи Курильских островов Японии. В этом году 17% граждан поддержали бы идею ради мирного договора с ней.

Это следует из опроса «Левада-центра», проведенного с 22 по 28 ноября. В нем участвовали 1,6 тыс. человек из 52 регионов России.

Сейчас свыше половины россиян относится к cтране восходящего солнца позитивно. Передачу островов Курильской гряды готовы поддержать 17% россиян. В мае 2016 года этот показатель составлял 7%. Число противников передачи Курил составило 74%, еще 9% воздержались от ответа, сообщает РБК.

Россия и Япония ведут спор о заключении мирного договора со времен окончания Второй мировой войны. Камнем преткновения является вопрос о принадлежности Южных Курильских островов, так как после войны архипелаг вошел в состав СССР. Япония хочет вернуть Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу необитаемых островов. Москва заявляет о неоспариваемом суверенитете России над территориями.