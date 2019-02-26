В России выросли цены на авиабилеты

Стоимость авиабилетов в России с декабря по февраль выросла в пределах от 5% до 33%. Перевозчики признаются, что работают на грани себестоимости и вынуждены поднимать цены, чтобы компенсировать расходы.

Это следует из данных сервисов электронной продажи билетов. По информации Biletix, цены на внутренние рейсы выросли на 17% (с 11,4 тыс. до 13,4 тыс. рублей), на международные – на 23% (с 18,3 тыс. до 27,3 тыс. рублей).

У Aviasales другие данные: на 7% выросли цены на перелет внутри страны и на 5% - за границу. Самый большой рост цен демонстрирует OneTwoTrip: по его данным, билеты подорожали на 33% и 18% соответственно.

Как пишет «Коммерсантъ», цены выросли в основном на рейсы из Москвы в Симферополь, Ростов-на-Дону и Самару. Из зарубежных маршрутов подорожали перелеты из Москвы в Барселону и из Петербурга в Бангкок.

Ранее три крупные авиакомпании заподозрили в подглядывании за пассажирами.