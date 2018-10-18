В России выросли цены на бензин и дизельное топливо

Цена бензина на АЗС с 8 по 14 октября выросла на 6 копеек (0,1%) и достигла 43,34 рубля. Стоимость дизельного топлива изменилась на 0,3% и составила 44,81 рубля за литр. Такие данные приводятся в отчете «Росстата».

В начале недели стоимость бензина марки Аи-92 составляла 41,43 рубля за литр, Аи-95 – 44,69 рубля, Аи-98 – 50,04 рубля. За неделю с 8 по 14 октября увеличение стоимости бензина отмечалось в 40 центрах регионов.

Больше всего цены выросли в Иркутске – на 1,9%, Кызыле – на 1,7% и Магадане – на 1,3%. Снижение на 0,3% наблюдалось во Владимире, передает Агентство экономической информации «Прайм».

Резкий скачок цен на нефтепродукты произошел весной 2018 года: с середины апреля цена бензина стала порядка 40 рублей, а в начале июня – более 43 рублей. Чтобы не допустить дальнейшего роста стоимости топлива, правительство снизило акцизы на бензин и договорилось с нефтяниками о заморозке цен на уровне 30 мая.

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