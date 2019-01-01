В России с 1 января выросли акцизы на бензин и дизель
С 1 января в России выросли акцизы на бензин и дизельное топливо.
Акциз за тонну бензина увеличится на 2,7 тысячи рублей и составит 8,258 тысячи рублей, а за тонну дизтоплива — на 3,7 тысяч рублей, достигнув 11,892 тысяч рублей.
В случае обострения ситуации на рынке РФ правительство не исключило введения экспортных пошлин для нефтяников, а также квотирования объема поставок нефти на внешние рынки и обязательство поставок нефтепродуктов на внутренние.
Также отмечается, что в 2018 году из-за резкого скачка цен на бензин, правительство сдержало рост акцизов, что стабилизировало рынок, передает Regnum.
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