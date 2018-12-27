Для России выпустили дешевый телефон со встроенной рекламой
Российский рынок смартфонов пополнился бюджетной новинкой от Fly. За небольшие деньги предлагается купить телефон с неотключаемой рекламой.
Встроенная реклама и делает новинку такой недорогой. Стоимость смартфона Fly Life Play составляет 3 999 рублей.
По словам представителей компании, это первая модель в серии так называемых субсидированных телефонов. Она отличается от обычных ценой, сниженной за счет встроенной рекламы.
Аппарат имеет экран 5,45 дюйма, разрешение дисплея 480 на 960 точек, рассказывает «ПолитЭксперт». У телефона один гигабайт оперативной памяти. Разрешение камер – 8 и 5 Мп.
Ранее журнал Fortune назвал пять лучших смартфонов 2018 года. В рейтинг вошли iPhone XS Max, Google Pixel 3, Huawei Mate 20 Pro, OnePlus 6T и Samsung Galaxy Note9.
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