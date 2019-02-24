В России введут «зеленый коридор» по онлайн-билетам
В российских аэропортах появится возможность посадки в самолет по электронному посадочному талону, который можно будет самостоятельно распечатать или получить его на стойке регистрации.
Отмечается, что пассажиры могут самостоятельно пройти в зону предполетного контроля или на посадку.
Правда, пока не все аэропорты оснащены необходимыми системами. Уже существуют они в столичных аэропортах «Домодедово» и «Шереметьево», в аэропорте Уфы, а в ближайшее время появятся в Краснодаре, Сочи, Петербурге, передает РИА «Новости».
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