Власти по-новому оценят нужды россиян для нормальной жизни

Правительство обсуждает введение нового показателя качества жизни россиян – минимального потребительского бюджета (МПБ). В отличие от прожиточного минимума, он будет отражать необходимые расходы граждан.

Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой. Инициатива введения такого показателя принадлежит Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

Они предложили включить в МПБ стоимость набора продуктов, аренды жилья, услуг ЖКХ, расходы на образование и досуг. Сумма составляет около 39 тыс. рублей. Показатель будут вычислять только для работающих россиян.

Секретарь ФНПР Олег Соколов рассказал «Известиям», что МПБ в перспективе может стать основой для расчета минимальной зарплаты. По его мнению, прожиточный минимум обеспечивает «физиологическое выживание», а его размер «унизительно низок».

Ранее Росстат посчитал, что средняя зарплата в России в 2018 году составила 43,4 тыс. рублей. За чертой бедности живут 13% граждан – это более 19 млн человек.