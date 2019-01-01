В России вступил в силу закон пенсионной реформы
В России с 1 января вступил закон пенсионной реформы.
Рожденные в первом полугодии 1959 года мужчины выйдут на пенсию в первом полугодии 2019 года. Рожденные во втором полугодии выйдут на пенсию во втором полугодии 2020 года.
Закон предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет до 65 для мужчин и 60 для женщин, начиная с 2019 года, отмечает «Газета.ru».
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