В России вступил в силу закон пенсионной реформы

В России с 1 января вступил закон пенсионной реформы.

Рожденные в первом полугодии 1959 года мужчины выйдут на пенсию в первом полугодии 2019 года. Рожденные во втором полугодии выйдут на пенсию во втором полугодии 2020 года.

Закон предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет до 65 для мужчин и 60 для женщин, начиная с 2019 года, отмечает «Газета.ru».