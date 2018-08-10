В России вступает в силу программа изъятия иностранной валюты
В ближайшие три года в России будет проведена масштабная программа по изъятию из оборота поступающей в страну иностранной валюты.
На скупку валюты для резервов с 2019 по 2021 год будет потрачено 8,518 трлн рублей.
Это в 2,2 раза больше, чем на реализацию нового майского указа Владимира Путина (3,9 трлн рублей).
В рамках бюджетного правила правительство с помощью ЦБ скупает на бирже валюту на дополнительные доходы, которые получает бюджет от цен на нефть выше 40 долларов за баррель.
В прошлом году на эти цели ушло 900 млрд рублей.
В этом году запланировано 2,74 трлн рублей, а в следующем – 3,42 триллиона, передает «Федерал Пресс».
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