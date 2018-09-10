В России время выплаты пособий по безработице сократят вдвое

Президент России Владимир Путин предложил сократить период выплаты пособий по безработице.

В частности, срок выплаты для россиян, которые впервые ищут работы, были уволены за нарушение трудовой дисциплины или работали меньше 26 недель за последний год, сократится с шести месяцев до трех.

Для остальных он снизится с 12 месяцев до полугода.

Инициатива не коснется людей предпенсионного возраста.

Гражданам предпенсионного возраста будут платить пособие в течение года вне зависимости от причины увольнения. Для россиян, имеющих страховой стаж больше 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, срок выплаты пособия увеличится на две недели за каждый дополнительный год работы.

Несмотря на это, он не может быть больше 24 месяцев за три года, сообщает «Санкт-Петербург».

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