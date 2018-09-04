В России впервые с 2014 года может подняться ключевая ставка
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о существовании ряда факторов в пользу повышения ключевой ставки.
В августе курс рубля начал снижаться на фоне сообщений о новых санкциях США. Это, а также и решение о повышении НДС ускорило инфляцию.
На данный момент ключевая ставка составляет 7,25 % годовых.
Ближайшее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет решаться вопрос о ее величине, состоится в следующую пятницу, 14 сентября.
Ключевая ставка в России не повышалась с 2014 года, отмечает «Федерал Пресс».
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