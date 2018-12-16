В России возрождается рыбный промысел уровня СССР
Объём добычи морепродуктов в 2016 году в России составил 4,95 млн тонн, что дало стране выйти на шестое место в мире по данному показателю.
Во второй половине 1980-х годов РСФСР находилась на третьем месте по добыче, однако после развала Советского Союза рыбная отрасль потеряла свои позиции: в 2004 году Россия опустилась на 12-е место в мире.
Отмечается, что 60−70% всей добычи приходится на Дальний Восток, а российское правительство занимается развитием данного региона, передает News.ru.
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