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В России вернулись к обсуждению соцнорм на электричество

В России вернулись к обсуждению соцнорм на электричество

Правительство рассмотрит предложение Министерства экономического развития о введении для населения социальной нормы энергопотребления и отмене льгот для владельцев электроплит. Соответствующий проект был заморожен в 2014 году.

Согласно инициативе ведомства, за потребление электричества в пределах 300 кВт/ч предусмотрен базовый тариф, от 300 до 500 кВт/ч - повышенный, более 500 кВт/ч – экономически обоснованный. В некоторых субъектах эти границы повысят от 500 до 700 кВт/ч. Предположительно, такие нормы будут действовать в северных регионах.

Ожидается, что с 2020 по 2033 годы будут отменены льготы для квартир с электроплитами, пишет «Коммерсантъ». Сейчас они платят за электричество с коэффициентом 0,7.

Проект о введении соцнормы потребления электроэнергии был заморожен в 2014 году. В октябре 2018 года власти вернулись к его обсуждению. Идею не поддерживают в Минэнерго, там опасаются серьезных социально-экономических последствий. В аппарате вице-премьера Дмитрия Козака считают, что такие меры стоит принимать с учетом реальных доходов граждан.

Ранее глава «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что Россия – самая «энергорасточительная» страна и выступил за введение соцнорм энергопотребления.

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Места: Россия
События: экономика
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