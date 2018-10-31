Срок принятия решения о выдаче маткапитала сократили вдвое

В России вдвое сократили срок рассмотрения заявления на выдачу материнского капитала – теперь он составляет 15 дней. Соответствующие поправки внесены в законодательство.

Документ обязывает Пенсионный фонд принимать решение о выдаче средств материнского капитала в течение 15 дней. Прежде на это отводился 1 месяц.

Программа выдачи семьям материнского капитала за рождение второго и последующих детей действует в России с 2007 года. К 1 октября 2018 года государственные сертификаты получили более 8,1 млн семей. Программа рассчитана до 2019 года.

Средства материнского капитала разрешается направлять на погашение обязательств по договорам займа на покупку и строительство жилья. В октябре 2018 года в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий усиление контроля за расходованием средств материнского капитала. Документ запрещает использовать деньги на покупку непригодного для проживания жилья, пишет «Интерфакс-недвижимость».

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