В России узаконили консультанта по инвестициям

В России узаконили консультанта по инвестициям

В России появился новый вид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг - инвестиционное консультирование.

Деятельностью по инвестиционному консультированию признается предоставление рекомендаций по сделкам с ценными бумагами. При этом закон обязывает финансовых советников давать клиенту рекомендации, строго ориентируясь на индивидуальный инвестиционный профиль, то есть учитывать цель - сохранение или преумножение капитала, степень риска, на который человек готов идти, вкладывая деньги в фондовый рынок, имеющуюся в его распоряжении сумму.

Если информация, которую предоставил клиент, окажется недостоверной, и советник из-за этого некорректно составит инвестиционный профиль, в случае убытков он не будет нести никакой ответственности.

Услуги по инвестиционному консультированию может оказывать компания или индивидуальный предприниматель. Обязательное требование - членство в саморегулируемой организации (СРО) профессионального участников рынка ценных бумаг и нахождение в едином реестре инвестиционных советников - его будет вести Банк России, сообщает RG.ru.

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