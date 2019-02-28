В России установят статую Христа в два раза выше бразильской

На Крестовой сопке во Владивостоке установят статую Иисуса Христа высотой 68 метров. На этом месте в 1972 году планировалось установить самый большой в СССР памятник вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину.

Монумент Христа будет благославлять корабли на дальние походы и озарять крестным знамением приплывающие в Россию и отплывающие из страны судна. Проект статуи обсудили губернатор Приморья Олег Кожемяко, вице-президент АФК «Система» Али Узденов и руководитель проекта «Вятский Посад» Геннадий Цурков, пишет «360».

На соседней – Орлиной сопке – будет установлена часовня. В Советские времена на ней планировали возвести статую Иосифа Сталина.

Сейчас самая большая статуя Христа установлена в Рио-де-Жанейро. Высота монумента составляет 38 метров.