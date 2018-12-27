В России установят минимальную цену на тихое вино

В России установят минимальную цену на тихое вино

С 2019 года в России планируют установить минимальную розничную цену на вино. Этот вопрос Минфин уже прорабатывает с представителями винной отрасли.

Компании обозначили возможную стоимость вина, однако их предложения существенно разнятся. Минфин намерен самостоятельно проанализировать затраты на производство и логистику.

Союз виноградарей и виноделов настаивает на стоимости бутылки вина не ниже 180 рублей. Глава объединения Леонид Попович считает, что стоимость вина должна быть на 10-15% меньше минимальной цены на шампанское. Сейчас бутылка игристого стоит 164 рубля, хотя сами производители настаивают на цене в 202 рубля. Исходя из этой цифры вино не может стоить дешевле 170-180 рублей, считает Попович.

Он объяснил «Известиям», что процессы производства шампанского и тихого вина отличаются. Игристые напитки делают в два этапа, на каждом продукция проходит брожение, а тихим винам требуется только один этап.

Сегодня в России установлена минимальная розничная цена на водку, бренди, коньяк и шампанское. Так, МРЦ на водку с 2019 года повысят с 205 до 215 рублей, на бренди – с 293 до 307 рублей, коньяк – с 371 до 388 рублей.

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