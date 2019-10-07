В России установили «потолок» на прием мигрантов на работу
Российское правительство утвердило допустимую долю иностранных рабочих для разных отраслей. Больше всего мигрантов (80%) допускается в сфере строительства.
На транспорте разрешается 26% иностранных работников от общего числа сотрудников, в спорте – 25%, в промышленности – 50%, говорится на сайте кабмина.
Для некоторых видов занятости норматив не изменился. Для выращивания овощей он сохранился на уровне 50%.
Для ряда отраслей действует запрет на занятость мигрантов: речь идет о розничной торговле на рынках, в аптеках и вне магазинов.
В 2018 году в Россию прибыло рекордно низкое количество мигрантов – 124,9 тыс. человек. Они не смогли компенсировать естественную убыль населения.
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