В России установили «потолок» на прием мигрантов на работу

Российское правительство утвердило допустимую долю иностранных рабочих для разных отраслей. Больше всего мигрантов (80%) допускается в сфере строительства.

На транспорте разрешается 26% иностранных работников от общего числа сотрудников, в спорте – 25%, в промышленности – 50%, говорится на сайте кабмина.

Для некоторых видов занятости норматив не изменился. Для выращивания овощей он сохранился на уровне 50%.

Для ряда отраслей действует запрет на занятость мигрантов: речь идет о розничной торговле на рынках, в аптеках и вне магазинов.

В 2018 году в Россию прибыло рекордно низкое количество мигрантов – 124,9 тыс. человек. Они не смогли компенсировать естественную убыль населения.