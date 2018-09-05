В России ужесточат наказание за незаконный оборот спирта

В ближайшее время в регулирование оборота спирта в России будут внесены дополнительные изменения.

В рамках мер по ужесточению ответственности планируется изымать транспорт и емкости, используемые для незаконной перевозки медицинского спирта.

Кроме того, правительство намерено запретить свободный оборот спиртосодержащих антисептиков.

Запрет на продажу спиртосодержащих жидкостей в России не распространился на аптечную сеть, где по-прежнему можно купить настойки боярышника, пиона и перца, сообщает «Федерал Пресс».