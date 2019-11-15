В России теперь запрещена посуточная аренда квартир

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, которое запрещает посуточную сдачу квартир в аренду. Документ запрещает использовать жилые помещения для оказания гостиничных услуг.

Медведев также запретил размещать в квартирах промышленные предприятия и осуществлять миссионерскую деятельность, кроме случаев, предусмотренных законом «О свободе совести и о религиозных объединениях».

В то же время разрешается вести профессиональную и предпринимательскую деятельность в квартире, если она не нарушает прав других жильцов, говорится в документе на портале правовой информации.

Напомним, 1 октября в России вступил в силу «закон о хостелах». Он запрещает использовать жилые помещения как гостиницы. Закон не привел к резкому сокращению хостелов – многие владельцы бизнеса переименовали их и сдают жилье в аренду под видом «квартирных бюро».

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