В России свыше 125 тонн красной икры отправили на помойку
Роспотребнадзор по итогам проверок торговых точек изъял за январь из продажи 125,6 т икры, которая поступала в продажу без товаросопроводительных документов, обеспечивающих прослеживаемость продукции, и нарушений требований к маркировке.
По состоянию на 10 января 2019 года было проверено около 2,5 тысяч объектов торговой сети. В каждом пятом из них были выявлены нарушения при реализации икры ценных пород рыб.
Всего установлено 955 несанкционированных мест торговли данной продукцией. Сумма штрафов составила более 1,7 млн рублей, передает ТАСС.
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