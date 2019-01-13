В России свыше 125 тонн красной икры отправили на помойку

Роспотребнадзор по итогам проверок торговых точек изъял за январь из продажи 125,6 т икры, которая поступала в продажу без товаросопроводительных документов, обеспечивающих прослеживаемость продукции, и нарушений требований к маркировке.

По состоянию на 10 января 2019 года было проверено около 2,5 тысяч объектов торговой сети. В каждом пятом из них были выявлены нарушения при реализации икры ценных пород рыб.

Всего установлено 955 несанкционированных мест торговли данной продукцией. Сумма штрафов составила более 1,7 млн рублей, передает ТАСС.