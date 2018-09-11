В России строится масштабный селекционно-генетический центр
В Нижегородской области появится селекционно-генетический центр, который будет обеспечивать российских производителей молока генетическим материалом, способствующим улучшению породы.
Отмечается, что создание центра позволит внедрить в России передовые технологии селекционно-племенной работы, в том числе геномную оценку племенной ценности продуктивных животных.
По предварительной информации, строительство селекционно-генетического центра начнется в конце 2018 года – начале 2019 года и продлится около года.
Стоимость проекта – около 250 млрд рублей, передает «Федерал Пресс».
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