В России строится масштабный селекционно-генетический центр

В Нижегородской области появится селекционно-генетический центр, который будет обеспечивать российских производителей молока генетическим материалом, способствующим улучшению породы.

Отмечается, что создание центра позволит внедрить в России передовые технологии селекционно-племенной работы, в том числе геномную оценку племенной ценности продуктивных животных.

По предварительной информации, строительство селекционно-генетического центра начнется в конце 2018 года – начале 2019 года и продлится около года.

Стоимость проекта – около 250 млрд рублей, передает «Федерал Пресс».