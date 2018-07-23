В России стремительно сокращается число бедных граждан
Росстат впервые с 2012 года отметил снижения уровня бедности в России.
По данным ведомства, абсолютное число россиян с доходами ниже прожиточного минимума сократилось с 19,5 миллиона до 19,3 миллиона человек.
Соответственно, доля россиян, живущих за чертой бедности, снизилась до 13,2 процентов.
Данный показатель отметили и в Минтруде. В течение 2017 года в регионах России развивалось оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта.
При этом ведомство предложило повысить прожиточный минимум до 11280 рублей, сообщает агентство Nation news.
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