В России стремительно сокращается число бедных граждан

Росстат впервые с 2012 года отметил снижения уровня бедности в России.

По данным ведомства, абсолютное число россиян с доходами ниже прожиточного минимума сократилось с 19,5 миллиона до 19,3 миллиона человек.

Соответственно, доля россиян, живущих за чертой бедности, снизилась до 13,2 процентов.

Данный показатель отметили и в Минтруде. В течение 2017 года в регионах России развивалось оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта.

При этом ведомство предложило повысить прожиточный минимум до 11280 рублей, сообщает агентство Nation news.