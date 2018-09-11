В России стартуют продажи нового автомобиля KIA Cerato

Продажи нового KIA Cerato четвертого поколения стартуют в России 1 октября 2018 года.

В базовой комплектации Cerato оснащается шестью подушками безопасности, дисковыми тормозами на всех колесах, имеет систему стабилизации курсовой устойчивости, интегрированную систему активного управления (VSM), ассистент экстренного торможения (BAS) и ассистент старта на подъеме (НАС).

Также автомобиль может быть оснащен системами контроля «слепых» зон (BCW) и помощи при движении задним ходом (RCTA)

Производством автомобиля занимается калининградское предприятие «Автотор». Оно оснащает Cerato четвертого поколения двумя бензиновыми атмосферными двигателями объемом 1,6 и 2,0 литра.

Автомобиль будет продаваться в пяти комплектациях: Comfort (от 1 049 900 рублей), Luxe (от 1 089 900 рублей), Prestige (от 1 199 900 рублей), Premium (1 299 900 рублей) и Premium+ (1 359 900 рублей), отмечает «360».