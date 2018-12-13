Россия построит на орбите Земли собственный космический город

В России появилась «горячая линия» психологической помощи перед космическими перелетами в преддверие постройки орбитального города.

Речь идет про авторский проект Алии Прокофьевой на основе концепции космической колонии «Стэнфордский тор», в которую вносятся значительные доработки. Жилая часть города рассчитана на 10 тысяч человек, искусственная гравитация равная земной создается с помощью сил инерции. Период вращения составляет 1 оборот в 63 секунды.

Строительство колоссального сооружения будет закончено не ранее 2035 года, но уже сейчас специалисты «горячей линии» готовы ответить на любые вопросы, так как стрессовые ситуации перед полетом могут возникнуть и у профессионалов.

«Иногда в последний момент перед посадкой на рейс в другую страну человека может охватить паника. Что уж говорить про космический перелет. Обычно в космос отправляются хорошо подготовленные люди, в том числе психологически. Но постройка орбитального города «EFIR», над которым мы сейчас работаем, несколько смажет эти рамки», - рассказал владелец международной космической платформы «Галактика» и основатель службы психологической помощи для космонавтов Алия Прокофьева.