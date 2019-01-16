В России создают приложение для регистрации ДТП на смартфоне

В 2019 году состоится запуск мобильного приложения, с помощью которого можно оформить документы о ДТП для получения выплат по ОСАГО. Извещение об аварии будет подаваться в электронной форме без участия полиции.

Это следует из проекта постановления правительства. Создание мобильного приложения подтвердили представители Минкомсвязи и Центробанка.

Через сервис можно будет подать в страховую компанию извещение об аварии, оформленное по Европротоколу. Приложение будет доступно россиняам, зарегистрированным на сайте госуслуг.

Его разработкой занимается Российский союз автостраховщиков (РСА) вместе с Центробанком, сообщают «Ведомости». Сначала планируется испытать приложение в Москве, Подмосковье, Петербурге и Татарстане.

В 2017 году по Европротоколу оформили 541 тысячу ДТП. Это 30% от общего числа аварий в России. С января по ноябрь 2018 года оформлены свыше 528 тысяч ДТП (44,5% от общего числа).

Европротокол оформляется в случае, когда в аварии участвовали два автомобиля, а сумма ущерба не превышает 400 тыс. рублей для Москвы и области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 100 тыс. рублей - для других регионов. У водителей не должно быть разногласий относительно виновника ДТП.