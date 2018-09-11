В России создан шлем управления бытовой техникой и компьютером
Российская государственная корпорация «Ростех» создала шлем, с помощью которого можно управлять бытовой техникой и компьютером на расстоянии.
Инновационное изобретение считывает информацию с мозга и посылает ее на домашние приборы.
Отмечается, что в шлеме реализованы механизм адаптивной цифровой обработки электроактивности мозга и неинвазивный метод снятия данных. Это позволяет регистрировать сигналы без прямого контакта с мозгом с точностью 92–95%, сообщает «Народные новости» со ссылкой на «News.ru».
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