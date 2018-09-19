В России создадут сотовую сеть для чиновников и силовиков
В России создадут отдельную сотовую сеть для чиновников и силовиков, которая должна заработать на всей территории страны к 2024 году.
Сеть будет работать по технологии LTE-450, для которой характерна высокая скорость и малая задержка передачи данных, сказано в документах департамента информационных технологий Москвы.
Устройства в этом диапазоне могут работать в качестве раций, а также передавать видео, сообщает «Санкт-Петербург» со ссылкой на «Ведомости».
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