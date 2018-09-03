В России создадут конвертоплан для доставки десантников - универсальное средство, которое может работать, трансформируясь из вертолёта в самолёт.

Заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко заявил, что конвертоплан отличается от вертолёта тем, что может быстрее лететь. При этом в отличие от самолёта может зависать в воздухе.

Он добавил, что одновременно это же является его недостатком, потому что конвертоплан летит медленнее, чем самолёт, и по конструкции по энергоэффективности он хуже, чем вертолёт.

Ещё одним следствием этого дела является его высокая стоимость, потому что аппарат трансформируется из одного режима в другой, передает «НСН».