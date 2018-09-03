В России создадут конвертоплан для доставки десантников
В России создадут конвертоплан для доставки десантников - универсальное средство, которое может работать, трансформируясь из вертолёта в самолёт.
Заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко заявил, что конвертоплан отличается от вертолёта тем, что может быстрее лететь. При этом в отличие от самолёта может зависать в воздухе.
Он добавил, что одновременно это же является его недостатком, потому что конвертоплан летит медленнее, чем самолёт, и по конструкции по энергоэффективности он хуже, чем вертолёт.
Ещё одним следствием этого дела является его высокая стоимость, потому что аппарат трансформируется из одного режима в другой, передает «НСН».
Следующая новость На дорогах России появятся динамические погодные знаки
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии