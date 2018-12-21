В России состоялись первые выборы на технологии блокчейн

Российская «Партия роста» первой в стране провела голосование через систему блокчейн. Можно утверждать, что начало цифровизации российской экономики вышло на новые инновационные рельсы.

Председатель политической партии Борис Титов лично положил начало системе выборов на блокчейне, разместив на сайте партии первый вопрос – «Согласны ли Вы, что нужно оцифровать «Партию роста?».

Всех проголосовавших можно видеть в системе поименно вместе с их вариантом ответа. Прозрачность системы выборов позволяет видеть не только участников и их выбор, но и время и дату проведения операции, а также невозможность изменения голоса.

В данном случае, из 32 двух человек 30 проголосовали - «За», двое – воздержались.

После первого голосования было проведено еще шесть, которые также прошли успешное тестирование.

При голосовании был использован механизм блокчейн-технологии «Atum evolution», который является частью профессиональной деловой социальной сети Evodesk.