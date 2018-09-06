В России составили перечень самых богатых семей страны

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых семей России.

Десятую строчку рейтинга заняла, как и в прошлом году, семья Зубицких. Состояние Галины, Евгения, Андрея Зубицких и Виктории Казак оценивается в 1,06 млрд долларов.

На девятой позиции расположилась семья Магомедовых. Состояние владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова оценивается в 1,4 млрд долларов.

Восьмую строчку рейтинга богатейших семей заняли Бажаевы. Седьмое место заняли Николай и Кирилл Шамаловы. Их состояние оценивается в 1,47 млрд долларов. Шестое место у Сергея и Николая Саркисовых с состоянием в 1,5 млрд долларов. Пятое – у семьи Рахимкуловых с состоянием в 1,7 млрд долларов.

Четвертую позицию заняла семья Шаймиевых. На сегодняшний день богатство Айрата, Радика и Тимура Шаймиевых оценивается в 2,48 млрд долларов.

Третье почетное место списка Forbes занимает генеральный директор и председатель совета директоров IPG Photonics Валентин Гапонцев и его сын Денис. Они заработали 3,14 млрд долларов.

На второй строчке рейтинга – семья Ротенбергов. К слову, они сохраняют свою позицию на протяжении четырех лет. Состояние семьи оценивается в 4,85 млрд долларов.

Самой богатой семьей по версии Forbes признала семья Гуцериевых. Общее состояние совладельцев группы «Сафмар» Михаила Гуцериева и Саит-Салама Гуцериева, гендиректора «Фортеинвеста» Саида Гуцериева и гендиректора «М.видео» Билана Ужахова оценивается в 5,97 млрд долларов, передает «Федерал Пресс».

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