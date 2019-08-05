В России собрались открывать медпункты при офисах и на заводах

В России могут возродить медицинские кабинеты в офисах и на производстве, чтобы упростить доступ граждан к медпомощи. Эксперты говорят, что это будет по карману только крупному бизнесу.

Возрождение института цеховых врачей обсуждалось на совещании Минздрава. Ведомство до 20 августа должно представить кабмину предложения по организации медпомощи на производстве.

Член экспертного совета при правительстве Александр Сафонов напомнил, что в СССР работники могли получать первую помощь на предприятии, в частности, проходить первичный прием у терапевта, прививаться от гриппа. Содержание медкабинета стоило 1,5 -3 млн рублей в год, не включая зарплату врачу в 700-800 тыс.

Секретарь Федерации независимых профсоюзов России Виталий Трумель сказал «Известиям», что идея возродить систему оказания помощи на производстве положительная, но содержать медкабинет сможет не каждый работодатель.

В России до 2024 года действует нацпроект «Здравоохранение», который предполагает снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, переоснащение сосудистых центров и отделений, увеличение продолжительности жизни до 78 лет.