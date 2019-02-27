В России собираются узаконить домашнее высшее образование
В России могут узаконить высшее самообразование. Метод, по которому будут признавать самообразование, разработает Минобрнауки в 2019 году.
Соответствующие поправки внесут в закон «Об образовании». Для начала ведомство разрешит зачет отдельных курсов, уточняют «Известия».
Предложенная мера снизит расходы на образование, считают эксперты. Однако основную программу выгоднее изучать в обществе, чтобы получить полезные связи, говорят специалисты.
Сейчас, по закону, можно учиться только на базе высшего учебного заведения. Получение диплома о «домашнем высшем» в нем не предусмотрено.
Похожий эксперимент провели в Гонконге, однако система самообразования там себя не зарекомендовала. Учащиеся не получили необходимых для работы знаний.
Ранее глава Минобрнауки Михаил Котюков заявил, что в течение пяти лет 20% образовательных программ начнут реализовывать дистанционно.
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