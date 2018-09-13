В России снова вырастет средняя ипотечная ставка
По мнению российских банкиров, в течение года в России вырастут средние ипотечные ставки.
Рост составит 0,5–1 процентных пункта. Для новых заемщиков ежемесячный платеж увеличится на 3–6%. При среднем кредите в два миллиона рублей это 0,6–1,2 тысячи рублей.
Представители банков отметили, что ориентиром в этом вопросе может выступить решение ЦБ по ключевой ставке, которое будет принято 14 сентября.
Отмечается, что монетарная политика регулятора может ужесточиться при сохранении нынешних тенденций — усилении рисков введения новых санкций, дальнейшем падении спроса на ОФЗ, росте инфляционных ожиданий вследствие ослабления рубля и увеличения НДС, сообщает «ТВЦ» со ссылкой на «Известия».
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