В России резко сократят сроки отключения горячей воды летом

В России резко сократят сроки отключения горячей воды летом

В России разрабатывают технологии, с помощью которых можно существенно сократить сроки плановых отключений горячей воды летом. Об этом сообщил замглавы Минстроя Андрей Чибис.

Новые технологические решения готовятся в рамках концепции «Умный город». По словам Чибиса, их внедрение не потребует миллиардных инвестиций.

Ведомство уже провело эксперименты в крупных районах трех российских городов, передают «Известия». В некоторых домах срок отключения горячего водоснабжения удалось снизить до трех дней. При этом чиновник не уточнил, когда именно стоит ожидать это нововведение.

В сентябре 2017 года Чибис уже говорил, что Минстрой в несколько этапов снизит сроки отключения горячей воды. К 2022-2025 годам они сократятся до двух дней, а позже от этой практики планируют уйти вовсе.

В 2017 году мэр столицы Сергей Собянин говорил, что в новых домах, построенных в рамках программы реновации, горячую воду отключать не будут. Сейчас продолжительность отключения воды в Москве составляет до десяти дней.

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