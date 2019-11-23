В России резко сократились случаи подделки банковских карт

В 2019 году резко снизилось количество случаев использования поддельных банковских карт, выяснили специалисты Райффайзенбанка и «Лаборатории Касперского».

Согласно полученным ими данным, за десять месяцев их число упало на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В ходе исследования авторы выявили несколько основных факторов, влияющих на снижение числа случаев подделки карт. Одним из основных исследователи назвали переход на карты с чипом.

Кроме того, снижению числа подделок способствует широкое распространение бесконтактных платежей по карте или с помощью электронных кошельков, а также переход на сквозное шифрование в крупных розничных сетях, при котором данные платежа недоступны третьим лицам, и массовое оснащение банкоматов антискимминговыми устройствами, пишет РБК.

Опрошенные изданием банки подтвердили результаты исследования.

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