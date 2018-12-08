В России резко сокращают разновидность школьных учебников

Министерство просвещения РФ заявило, что научно-методический совет по учебникам сократил федеральный перечень учебников в России на 37%.

Отмечается, что из 1370 наименований осталось 863. Вместе с тем, совет по учебникам при министерстве не только исключил пособия из перечня, но и добавил в него новые позиции.

Также сообщается, что в перечень также вернулись учебники, которые ранее неоднократно просили вернуть педагоги и родители, получив соответствующие положительные экспертизы. Среди них учебник по математике для младших классов Л.Г.Петерсон, передает Interfax.