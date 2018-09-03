В России резко подорожали легковые автомобили мировых марок

В России в период с 16 по 31 августа увеличилась стоимость на новые автомобили сразу у 18 производителей.

В частности, бренд Hyundai увеличил стоимость седанов Solaris и Elantra. Цена этих легковушек поднялась на на 3–55 тысячи рублей.

Кроме того, подорожал весь модельный ряд автомобилей Mazda. Увеличение составило от 12 до 35 тысяч рублей.

Также в цене прибавили большинство моделей Mercedes-Benz (плюс 20–350 тысяч рублей).

Toyota обновил ценники у Land Cruiser. Внедорожник стал дороже на 33–65 тысяч рублей в зависимости от комплектации, сообщает «Федерал Пресс».

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