В России резко подорожали легковые автомобили мировых марок
В России в период с 16 по 31 августа увеличилась стоимость на новые автомобили сразу у 18 производителей.
В частности, бренд Hyundai увеличил стоимость седанов Solaris и Elantra. Цена этих легковушек поднялась на на 3–55 тысячи рублей.
Кроме того, подорожал весь модельный ряд автомобилей Mazda. Увеличение составило от 12 до 35 тысяч рублей.
Также в цене прибавили большинство моделей Mercedes-Benz (плюс 20–350 тысяч рублей).
Toyota обновил ценники у Land Cruiser. Внедорожник стал дороже на 33–65 тысяч рублей в зависимости от комплектации, сообщает «Федерал Пресс».
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