В России резко подорожала одна из моделей марки Ford
В декабре на российском рынке подорожал автомобиль Ford EcoSport.
Все комплектации обновленной, а также дорестайлинговой версий подорожали на 48 – 50 тысяч рублей.
Первое поколение Ford EcoSport в комплектации Trend теперь будет стоить 1 042 000 рублей. За топовое исполнение Titanium Plus нужно заплатить 1 348 000 рублей.
Обновленная модель доступна по цене от 1 049 000 рублей за модификацию Ambiente. Максимальная стоимость автомобиля - 1 497 000 рублей, сообщает «Faktom.ru».
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