В России резко подорожала одна из моделей марки Ford

В декабре на российском рынке подорожал автомобиль Ford EcoSport.

Все комплектации обновленной, а также дорестайлинговой версий подорожали на 48 – 50 тысяч рублей.

Первое поколение Ford EcoSport в комплектации Trend теперь будет стоить 1 042 000 рублей. За топовое исполнение Titanium Plus нужно заплатить 1 348 000 рублей.

Обновленная модель доступна по цене от 1 049 000 рублей за модификацию Ambiente. Максимальная стоимость автомобиля - 1 497 000 рублей, сообщает «Faktom.ru».