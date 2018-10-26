В России резко подорожал сахар

Осенью в России резко увеличились оптовые цены на сахар. Стоимость продукта выросла в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из аналитических материалов Минсельхоза.

Резкое повышение оптовых цен было зафиксировано в сентябре 2018 года. В документах Минсельхоза говорится, что на 18 октября в Южном федеральном округе цена килограмма сахара на 50% выше, чем в октябре 2017 года, когда она составляла 35,9 рублей за килограмм.

Рост закупочной стоимости сахара в середине октября стал неожиданностью для рынка, утверждает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. Причиной повышения оптовых цен стал низкий урожай сахарной свеклы.

Повышение цен вызвало беспокойство у производителей кондитерских изделий. По словам председателя совета директоров группы «Конфаэль» Ирины Ильдархановой, повышение цен на сахар больше всего ударит по недорогому сегменту кондитерской продукции.

Сахар подорожал не только у оптовых поставщиков, но и в магазинах: по данным Минсельхоза, с начала 2017 года розничные цены поднялись на 17,6% до 42,7 руб. В этом году увеличение составило 5%, уточняет РБК.

Сахарный песок входит в список социально значимых продуктов, для которых государство может установить предельные цены на 90 дней, если за месяц продукт подорожал бы в одном регионе более чем на 30%.